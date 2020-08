Milan, ancora voci su Arnault: Mister Louis Vuitton sempre più convinto (Di sabato 1 agosto 2020) Bernard Arnault vuole il Milan? Non si placano i rumors sul possibile cambio di proprietà in casa rossonera, l'ennesimo di questi anni dopo l'addio di Silvio Berlusconi. Secondo SportMediaset, il re francese di Louis Vuitton continua a pensare al Milan. Negli ambienti dell'alta finanza si continua a vociferare di un possibile ingresso di Arnault in casa Milan. Ci sarebbe addirittura la netta volontà di arrivare a un accordo: il re francese del lusso sarebbe affascinato dalla possibilità di... Leggi su 90min

