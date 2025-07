Bullismo e cyberbullismo colpiti 7 ragazzi su 10 in Italia | cosa cambia con il nuovo decreto

Il 68,5% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni in Italia ha subito almeno un episodio di bullismo o cyberbullismo nell’ultimo anno. Da oggi entra in vigore il decreto legislativo che introduce nuove disposizioni con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei minori in rete e a scuola, ma che suscita anche perplessitĂ tra sindacati e comunitĂ educante, preoccupati per la mancanza di risorse. Cosa cambia per genitori e ragazzi? Bullismo e cyberbullismo: numero pubblico 114 H24 e sette giorni su sette. La novitĂ centrale è il potenziamento del numero pubblico “Emergenza Infanzia 114”, da ora operativo 24 ore su 24 e sette giorni su sette in tutta Italia. 🔗 Leggi su Panorama.it

