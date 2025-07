Gerard Martín non si arrende | Inter-Barcellona? Sono sincero quello di Dumfries era fallo Se non fosse così…

Gerard Martín non si arrende: «Inter-Barcellona? Sono sincero, quello di Dumfries era fallo». Le dichiarazioni del laterale blaugrana Nella trionfale stagione 2024-2025 del Barcellona, c’è una ferita che non si è mai rimarginata: l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter. A distanza di mesi da quella notte incredibile, uno dei suoi protagonisti, il terzino Gerard Martin, torna sull’episodio più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gerard Martín non si arrende: «Inter-Barcellona? Sono sincero, quello di Dumfries era fallo. Se non fosse così…»

Voti Barcellona Inter, giudizi all’unanimità: Gerard Martin è l’anello debole di Flick. Dopo la prestazione shock d ieri giocherà a San Siro? - Voti Barcellona Inter, giudizi all’unanimità: Gerard Martin è l’anello debole di Flick. Dopo la prestazione shock d ieri giocherà a San Siro? Un 3-3 pirotecnico quello tra Barcellona e Inter.

Gerard Martin, e quando ti passa: «Quello di Dumfries era fallo!» - A distanza di due mesi e mezzo il terzino del Barcellona Gerard Martin ritorna a parlare di Inter-Barcellona 4-3 e dell’episodio con Denzel Dumfries, giustamente non fischiato, che poi portò al 3-3 di Acerbi.

Gerard Martin non ha dimenticato cosa gli ha fatto Dumfries in Inter-Barcellona: “Era fallo” - Mesi dopo l'eliminazione del Barcellona dalla Champions per mano dell'Inter Gerard Martinez ricorda ancora il fallo subito da Dumfries come una grande ingiustizia arbitrale: "Ho visto la replica il giorno dopo ed ero molto arrabbiato".