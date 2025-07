Vicepremier | Cina promuove risultati vantaggiosi per tutti nelle catene industriali e di fornitura globali

Il vicepremier cinese He Lifeng ha dichiarato oggi che la Cina si atterra’ ai principi della divisione del lavoro e della cooperazione, dell’apertura e dell’inclusione, agendo come promotore di vantaggi reciproci e di risultati vantaggiosi per tutti nelle catene industriali e di fornitura globali. He, che e’ anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha fatto queste osservazioni in un discorso alla cerimonia di apertura della terza edizione della China International Supply Chain Expo a Pechino. La Cina e’ un anello cruciale delle catene industriali e di fornitura globali e ha costantemente intrapreso azioni pratiche per garantire il funzionamento stabile delle catene industriali e di fornitura globali, contribuendo ad approfondire la cooperazione nelle catene industriali e di fornitura globali e a promuovere la ripresa economica mondiale, ha affermato il vicepremier. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

