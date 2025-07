Le sfilate PE 2025 hanno messo in luce una varietĂ di tagli di capelli corti, ognuno con caratteristiche distintive che riflettono le tendenze attuali. Ecco una panoramica dei principali stili emersi. Da Isabel Marant, il pixie cut continua a essere un classico intramontabile, arricchito da frange leggere e sfilacciate, mentre il bowl cut, avvistato da Iceberg, è tornato in auge presentato in versioni sia lisce che ricce. Questo taglio offre un look audace e strutturato, ideale per chi cerca un’acconciatura distintiva. A seguire, il mullet strutturato con ricci morbidi di ChloĂ© è la proposta adatta a chi cerca un mix di precisione e leggerezza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Estate in corto: i tagli capelli micro da provare ora