Islanda nuova eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes

Un'eruzione vulcanica nel sud-ovest dell'Islanda ha nuovamente costretto all'evacuazione i residenti locali e il celebre centro termale Blue Lagoon. Lo riporta l'emittente nazionale Ruv. Secondo l'Ufficio Meteorologico islandese, l'eruzione è iniziata intorno alle 4 del mattino, in seguito a un intenso sciame sismico nella penisola di Reykjanes, a sud-ovest della capitale Reykjavik. La città di Grindavik è stata evacuata poco dopo l'inizio dell'attività sismica, mentre campeggiatori e ospiti della Blue Lagoon sono stati costretti a fare rapidamente le valigie, ha riferito Ruv. La lava dell'eruzione, ha comunicato l'ufficio, sta fluendo verso sud-est da una fessura nel paesaggio brullo, larga tra i 700 e i 1.

