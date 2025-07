Rimini cadavere in spiaggia | orrore tra i bagnanti e mistero fitto

Il cadavere di un 59enne è stato trovato questa mattina, mercoledì 16 luglio, sulla spiaggia di Rimini, nella zona sud di Bellariva. Il corpo si trovava in acqua, a pochi metri dalla riva, vicino al bagno 95 all'altezza della chiesa del Cuore Immacolato di Maria. La prima segnalazione è giunta al 112 alle 5:40 e immediatamente è scattato l'intervento. Sul luogo sono arrivati subito sia i marinai della Guardia Costiera dell'operazione Mare Sicuro - con una pattuglia a terra e un battello veloce, sia le forze dell'ordine. Le operazioni sono iniziate con il recupero a riva del corpo. In seguito, sono stati effettuati i primi rilievi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rimini, cadavere in spiaggia: orrore tra i bagnanti e mistero fitto

In questa notizia si parla di: rimini - cadavere - spiaggia - orrore

Rimini, risveglio tragico: cadavere in mare a pochi metri dalla riva - Rimini, 16 luglio 2025 – È stato un tragico risveglio quello di questa mattina sulla spiaggia di Rimini, nella zona sud di Bellariva, dove il corpo di un uomo è stato ritrovato privo di vita in acqua, a pochi metri dalla riva, all’altezza del bagno 95.

Giallo a Rimini, cadavere trovato a pochi metri dalla riva: potrebbe essere di un 59enne - La vittima è un 59enne originario della provincia di Ravenna. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di morte naturale, forse dopo un malore improvviso.

Rimini, trovato il cadavere di un uomo in spiaggia: si indaga sulle cause del decesso - Il corpo senza vita di un uomo, di età avanzata, è stato trovato questa mattina in acqua, nel tratto di mare nei pressi di Bellariva di Rimini, all’altezza del bagno 95.

Orrore a Milazzo, cadavere ritrovato in strada dentro un sacco; Orrore in un capannone, trovato un cadavere di un uomo; Il giallo del cadavere nel barile lungo la spiaggia dei vip.

Dramma in spiaggia a Rimini, cadavere a riva: è un turista di 59 anni - RIMINI – ll corpo di un uomo senza vita è stato avvistato di prima mattina a poca distanza dalla riva, in spiaggia a Bellariva di Rimini. Segnala dire.it

Rimini, trovato il cadavere di un uomo in spiaggia: si indaga sulle cause del decesso - Il corpo senza vita di un uomo, di età avanzata, è stato trovato questa mattina in acqua, nel tratto di mare nei pressi di Bellariva di Rimini , ... Secondo msn.com