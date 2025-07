IN – Sommer-Galatasaray la pista è concreta! Il ‘fattore Osimhen’

Yann Sommer potrebbe lasciare l’Inter per approdare al Galatasaray in questa finestra estiva di mercato. La redazione di Inter-News ne ha parlato col giornalista turco Ka?an Dursun. Le ultime. LA SITUAZIONE – Il futuro di Yann Sommer all’Inter è tutto da scrivere. Il calciatore svizzero, infatti, non è ritenuto incedibile dalla società meneghina, complice la presenza di un “secondo portiere” molto affidabile e concretamente in grado di sostituirlo nel ruolo di titolare. Lo Josep Martínez visto nell’ultima stagione, sia in Italia sia in Europa, ha dimostrato di poter recitare un ruolo da protagonista con la casacca del Club nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - IN – Sommer-Galatasaray, la pista è concreta! Il ‘fattore Osimhen’

In questa notizia si parla di: sommer - galatasaray - pista - concreta

Sommer dopo Calhanoglu, il Galatasaray bussa ancora all’Inter! - Il Galatasaray non segue solamente Hakan Calhanoglu dall’Inter. Il club turco mette gli occhi anche su un altro elemento della rosa di Cristian Chivu, ossia Yann Sommer.

Mercato Inter, dopo Calhanoglu il Galatasaray mette gli occhi su Sommer: ecco la posizione dei nerazzurri! - di Redazione Mercato Inter, dopo Calhanoglu il Galatasaray mette gli occhi su Sommer: ecco la posizione dei nerazzurri dopo il sondaggio del club turco.

Calciomercato Inter, non solo Calhanoglu nel mirino del Galatasaray: per la porta i turchi vogliono Sommer! - Calciomercato Inter, non solo Calhanoglu. Il Galatasaray mette nel mirino anche Sommer! Il mercato dell’Inter entra nel vivo e si tinge di nuovi scenari, soprattutto dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Fluminense.

Raiola nella sede nerazzurra, niente recompra per Paz. Tutto il calciomercato dell'Inter LIVE; Sommer lascia l’Inter? Addio possibile il club non fa barricate per un motivo E il sostituto…; Addio Sommer, l'Inter ha già il sostituto: le ultime sui portieri.

Sommer Inter, dalla Turchia: chiesto un maxi ingaggio al Galatasaray! L’affare si complica ma i nerazzurri sarebbero disposti a… - Le ultime Il possibile trasferimento di Yann Sommer al Galatasaray semb ... informazione.it scrive

Colpo di scena Sommer: c’è l’offerta per l’addio immediato - Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Come scrive passioneinter.com