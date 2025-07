Aurelio De Laurentiis a Palazzo Chigi | l' incontro con il sottosegretario Fazzolari uomo di fiducia della premier Meloni

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato nel pomeriggio a palazzo Chigi in Roma per incontrare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, uomo di fiducia della premier Giorgia Meloni. Presso la sede del Governo - riferisce Adnkronos - ha fatto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Aurelio De Laurentiis a Palazzo Chigi per incontrare il sottosegretario Fazzolari.

