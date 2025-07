Altro che muti alla maturità i super-poteri di Sinner svergognano i No Oral | la lezione di competitività e resilienza ai giovani

C’è chi lo celebra per la potenza del suo dritto. Chi ne esalta le doti per la freddezza nei momenti cruciali. Ma dietro le vittorie di Jannik Sinner, e dietro l’ondata di orgoglio nazionale che le accompagna e le qualifica, c’è molto di piĂą che preparazione atletica e un fisico prestante. C’è l’impegno indefesso. La resilienza. E la voglia di dimostrare quanto si vale, sul campo e nella vita. E su tutto questo – davvero “tanta roba” come si direbbe in gergo colloquiale – lo ribadisce all’ Adnkronos Salute Pietro Bussotti, psicologo dello sport, che svela i “superpoteri psicologici” del giovane campione italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

