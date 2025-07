Russia la polizia di Rostov sarà rimborsata per aver rifiutato tangenti | Somma pari alla mazzetta offerta

I vertici delle forze dell’ordine nella regione di Rostov sul Don nel sud della Russia hanno avuto un’idea “innovativa” per contrastare la corruzione endemica dei poliziotti, non solo a Rostov ma in tutta la Russia. Gli agenti di polizia che denunciano di aver rifiutato una tangente, riceveranno un risarcimento per la loro integritĂ , pagato con le casse pubbliche e dello stesso ammontare della bustarella che hanno declinato. I corruttori smascherati finiranno così davanti al giudice. A riferirlo all’agenzia di stampa russa Tass, è stato il responsabile regionale del ministero dell’Interno russo Aleksandr Rechitsky: “Ultimamente la nostra prassi è stata quella di compensare le tangenti offerte ai nostri ufficiali con una forte posizione anticorruzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

