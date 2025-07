After the Hunt | trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts

Julia Roberts è una professoressa coinvolta in uno scandalo #MeToo nel trailer del prossimo dramma psicologico di Luca Guadagnino After the Hunt. Il film, vietato ai minori, vede la partecipazione anche di Andrew Garfield e della rivelazione di “ The Bear ” Ayo Edebiri, oltre agli attori frequenti collaboratori di Guadagnino Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny in ruoli secondari. La sceneggiatura è di Nora Garrett. Secondo la sinossi, After the Hunt segue una professoressa universitaria (Roberts) che “si trova a un bivio personale e professionale quando una studentessa modello (Edebiri) muove un’accusa contro uno dei suoi colleghi (Garfield), minacciando di rivelare un oscuro segreto del suo passato”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Luca Guadagnino, lo scandalo del #MeToo nel trailer del nuovo film con Julia Roberts: After the Hunt - Insieme alla Roberts, nel cast troviamo anche Andrew Garfield, la star di The Bear Ayo Edebiri. Segnala movieplayer.it

‘After The Hunt’ Trailer: Julia Roberts, Andrew Garfield & Ayo Edebiri Star In #MeToo-Themed Psychological Thriller - Amazon MGM Studios have dropped the first trailer for Luca Guadagnino’s psychological thriller After the Hunt, starring Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stulbarg, and Chloë Sevigny ... Secondo yahoo.com