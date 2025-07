Un piccolo, ma prezioso mosaico erotico di epoca romana, portato via da Pompei da un soldato tedesco nel 1944, è stato restituito al sito archeologico. L'opera, a piccole tessere su lastra di travertino, raffigurante una coppia di amanti, dopo essere passata tra le mani di un capitano della Wehrmacht, addetto alla catena dei rifornimenti militari in Italia, è stata data a un cittadino tedesco. "È stato restituito dagli eredi ai Carabinieri", ha detto il generale Francesco Gargano, comandante dei Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale. Il reperto giudicato autentico. "È stato il figlio del cittadino tedesco che la possedeva a contattarci per restituire l'opera. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Pompei, restituito un mosaico erotico rubato da un soldato tedesco nel 1944