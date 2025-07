L’ex ad di Autostrade Castellucci si lamenta dal carcere | In 6 in cella così si comprime il mio diritto di difesa

In sei in una cella da quattro. DifficoltĂ nel comunicare con gli avvocati, fare fotocopie degli atti e quindi preparare la difesa nel processo per il crollo del ponte Morandi. L’ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, recluso a Rebibbia dopo la condanna definitiva a 6 anni per la strage del viadotto di Acqualonga, lamenta in una lettera la compressione del proprio diritto di difesa. Lo fa con una lettera inviata ai giudici di Genova davanti ai quali si celebra il processo per il collasso del ponte di Genova che provocò 43 vittime alla vigilia di Ferragosto del 2018. Adombrando anche l’ipotesi che sia stato spostato nel penitenziario romano proprio con il “fine” di rendere difficile la sua difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ex ad di Autostrade Castellucci si lamenta dal carcere: “In 6 in cella, così si comprime il mio diritto di difesa”

Processo Morandi, l’ex ad Aspi Castellucci da Rebibbia: “Sei persone in una cella da quattro”.

Processo Morandi, l’ex ad Aspi Castellucci da Rebibbia: “Sei persone in una cella da quattro” - Imputato nel processo del crollo del viadotto insieme ad altre 56 persone, è intervenuto in video collegamento dal carcere in cui è detenuto: “Violato il mio ... Riporta genova.repubblica.it

Processo Morandi, Castellucci collegato da Rebibbia: “Non è garantito il mio diritto alla difesa” - L’ex amministratore delegato di Autostrade, in cella per la strage di 40 persone morte su un pullman caduto da un viadotto nell’Avellinese, parla in aula ... Secondo ilsecoloxix.it