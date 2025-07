Concorso Polizia Municipale gli auguri di Cimino della Cisl Irpinia Sannio

In vista del concorso pubblico previsto per domani, volto all'assunzione di tre agenti a tempo determinato nel profilo di "Istruttore di Vigilanza" per potenziare il comparto della Polizia Municipale di Benevento, Sabatino Cimino, coordinatore della Polizia Locale della Cisl Irpinia-Sannio, ha voluto inviare un messaggio motivazionale a tutti i partecipanti: "La Polizia Municipale ha bisogno di uomini e donne capaci. Siate determinati. In bocca al lupo a tutti i candidati". Cimino ha inoltre salutato con entusiasmo l'assunzione di tre nuovi agenti a tempo indeterminato, ufficializzata questa mattina tramite lo scorrimento della graduatoria.

In questa notizia si parla di: polizia - concorso - municipale - cimino

