Ucraina droni russi attaccano la città di Vinnytsia | le immagini dei soccorsi

Un attacco di droni russi durante la notte sulla città di Vinnytsia, in Ucraina, ha causato almeno otto feriti. Gli attacchi russi hanno colpito quattro città ucraine nella notte tra martedì e mercoledì mattina. Circa 400 droni Shahed e droni esca sono stati lanciati da Mosca, oltre a un missile balistico, secondo quanto riferito dall’aeronautica militare ucraina. Almeno 15 persone sono rimaste ferite negli attacchi che hanno preso di mira principalmente le infrastrutture energetiche, secondo quanto riferito dalle autorità. A Vinnytsia, otto persone sono rimaste ferite, cinque delle quali hanno riportato ustioni, ha dichiarato Natalia Zabolotna, vice capo dell’amministrazione regionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, droni russi attaccano la città di Vinnytsia: le immagini dei soccorsi

In questa notizia si parla di: droni - ucraina - russi - città

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina.

Ucraina, attacco con droni russi su Odessa: i soccorsi tra le macerie - Un attacco con droni russi ha ucciso due persone e ferito altre 15 nella città di Odessa, in Ucraina.

Droni e Ucraina, dall'Europa 900 milioni per l'industria della difesa - La Commissione europea sta investendo 910 milioni di euro nell'ambito dell'edizione 2024 del Fondo europeo per la difesa (Fed) per creare un'industria della difesa forte e innovativa in Europa.

Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 giugno la Russia ha lanciato una nuova raffica di droni e missili in un attacco contro l'Ucraina , prendendo di mira la parte occidentale del Paese e uccidendo almeno due persone nella città di Chernovtsy, al confine con l - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, nella notte droni russi bombardano Kiev e altre grandi città: la Polonia schiera i caccia Vai su X

Trump: Putin potrebbe cambiare idea prima di 50 giorni. Allarme in Polonia, la guerra si avvicina - Il parlamento ucraino approva lo sciogliemento del governo; Ucraina, droni russi attaccano la città di Vinnytsia: le immagini dei soccorsi; Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Trump deluso da Putin? Chieda a Kiev di negoziare. LIVE.