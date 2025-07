Calcio a 5 | Italia femminile verso il Mondiale 2025 con due amichevoli a settembre

Mentre la nazionale maschile è alle prese con gli spareggi di qualificazione agli Europei 2025, la nazionale italiana femminile di calcio a 5 guarda alla prima storica edizione dei Mondiali Femminili di futsal, che si terranno nel prossimo autunno nelle Filippine. Per arrivare preparate all’evento, le ragazze della ct Francesca Salvatore – che il prossimo 15 settembre conosceranno le loro prime avversarie iridate – sosteranno nei primi giorni del nono mese dell’anno un paio di test amichevoli consecutivi. L’avversario sarà il Marocco, ad Aversa (Caserta), martedì 9 e mercoledì 10 settembre: il Pala Jacazzi è pronto quindi a trasformarsi nella casa delle azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: Italia femminile verso il Mondiale 2025 con due amichevoli a settembre

