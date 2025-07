Ucraina pompieri lottano col fuoco dopo un attacco di droni russi

Milano, 16 lug. (askanews) - Le immagini dei servizi di emergenza ucraini mostrano i vigili del fuoco combattere un incendio con getti d'acqua. Circa 15 persone sono rimaste ferite durante la notte in Ucraina in un attacco russo che ha coinvolto centinaia di droni, causando interruzioni di corrente, secondo un comunicato ufficiale locale di mercoledì. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso a Mosca 50 giorni di tempo per raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Otto persone sono rimaste ferite in attacchi nella regione centrale di Vinnytsia, ha dichiarato l'amministrazione militare regionale sui social media. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, pompieri lottano col fuoco dopo un attacco di droni russi

