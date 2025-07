Calciomercato Lookman-Inter | l’affare prende piede ma l’Atalanta spara alto

L'atalanta sarebbe disposta a cedere il suo migliore giocatore, ma non chiede meno di 45 milioni all'Inter. Anche l'Atletico Madrid è interessato al calciatore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Calciomercato, Lookman-Inter: l’affare prende piede, ma l’Atalanta spara alto

In questa notizia si parla di: calciomercato - lookman - inter - atalanta

Calciomercato, prendono Lookman a giugno: accordo in Serie A - Ademola Lookman è diventato un giocatore di caratura internazionale grazie alla cura Gasperini. L’attaccante nigeriano è pronto a salutare l’Atalanta: accordo fatto In passato è stato accostato ai top club d’Europa, ma ora Lookman è intenzionato a giocare anche nel campionato italiano.

Calciomercato Juve, occhi puntati in casa Atalanta: non solo Ederson e Lookman, spunta una nuova idea - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, occhi puntati in casa Atalanta: non solo Ederson e Lookman, spunta una nuova idea per rinforzare la rosa bianconera in estate.

Calciomercato Juve, Lookman si allontana? «Da Bergamo sanno che arriverà un’offerta». Novità sul futuro dell’attaccante - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, Lookman si allontana dai bianconeri? Tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante.

#Calciomercato, #Lookman-#Inter: l'offerta all'Atalanta, cosa manca per chiudere (Marotta però ha il piano B se salta tutto) - Rumor Vai su X

L'Inter è al lavoro per programmare la nuova stagione. Spazio al calciomercato ma non solo, gli aggiornamenti sulla campagna abbonamenti 25/26 e sul... - facebook.com Vai su Facebook

Inter su Lookman, la Dea vuole 50 milioni. Juve: Nico apre all'Al-Ahli; Inter, Lookman prima scelta sul mercato in attacco: la richiesta dell'Atalanta; Calciomercato Inter, Lookman dell'Atalanta è la prima scelta per l'attacco.

Lookman nel mirino dell'Inter: prima scelta di Chivu, l'Atalanta chiede 45 milioni. E Thuram può partire - Dopo la delusione Mondiale per Club, seguita a quella più grande della finale di Champions, l'Inter di Christian Chivu sta gettando le basi per il prossimo futuro e non solo. Scrive msn.com

Calciomercato, Lookman-Inter: l'offerta all'Atalanta, cosa manca per chiudere (Marotta però ha il piano B se salta tutto) - Rumor - Ademola Lookman primo obiettivo dell'Inter per completare un attacco che diventerebbe stellare: il gioiello dell'Atalanta in una rosa che già comprende Marcus Thuram, Lautaro Martinez, il baby boom Fr ... Lo riporta affaritaliani.it