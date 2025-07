LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si accende la tappa con l’attacco di Van Aert e Van der Poel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.48: Jonas Abrahamsen (Uno X Mobility) vince lo sprint intermedio di Labastide-Beauvoir. 15.46: Ricapitoliamo quello che sta succedendo. In fuga ci sono cinque corridori Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Davide Ballerini (XDS Astana Team), Jonas Abrahamsen (Uno X Mobility), Wright (Bahrain – Victorious) e Mathieu Burgaudeau (Team Total Energies). Questi hanno cinquanta secondi di vantaggio su un altro grupetto composto da Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) e Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Arnaud De Lie (Lotto), Axel Laurance (INEOS Grenardiers). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si accende la tappa con l’attacco di Van Aert e Van der Poel

