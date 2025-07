La Camera dice no al processo per diffamazione per Meloni Donzelli e Delmastro | di cosa erano accusati

La Camera ha votato per dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da Meloni, Donzelli e Delmastro, bloccando tre procedimenti per diffamazione. Ma mentre per la premier e Donzelli l’Aula ha votato all’unanimità , sul caso Delmastro l’opposizione si è spaccata: al centro del dibattito, il limite tra libertà di espressione politica e l’abuso del potere parlamentare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: delmastro - donzelli - camera - diffamazione

Non diffamazione, ma opinioni legittime: l’Aula della Camera vota l’insindacabilità per Meloni, Donzelli e Delmastro - Non fu diffamazione, ma espressione di libere e insindacabili opinioni. L’ Aula della Camera ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse da Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro  relative a tre diversi casi all’attenzione della Giunta per le autorizzazioni, la quale nella propria relazione si era espressa in quella direzione.

Non diffamazione, ma opinioni legittime: l’Aula della Camera vota l’insindacabilità per Meloni, Donzelli e Delmastro Vai su X

COMMISSIONE DICE NO AD AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE VS MELONI, DONZELLI E DELMASTRO. Vai su Facebook

La Camera dice no al processo per diffamazione per Meloni, Donzelli e Delmastro: di cosa erano accusati; La Camera concede l'insindacabilità a Meloni: non andrà a processo per diffamazione; Camera: in aula autorizzazioni su Meloni, Donzelli e Delmastro, Giunta per insindacabilità .

La Camera dice no al processo per diffamazione per Meloni, Donzelli e Delmastro: di cosa erano accusati - La Camera ha votato per dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da Meloni, Donzelli e Delmastro, bloccando tre procedimenti per diffamazione ... Scrive fanpage.it

Camera: in aula autorizzazioni su Meloni, Donzelli e Delmastro, Giunta per insindacabilità - Sono tre le relazioni della Giunta per le autorizzazioni della Camera che l'aula di Montecitorio è chiamata a votare questa settimana, formalmente a partire da oggi pomeriggi ... Come scrive lanuovasardegna.it