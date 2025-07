Milano terremoto sull' urbanistica | l' inchiesta sfiora il sindaco Sala

La Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per sei persone, tra cui Manfredi Catella, numero uno di Coima e figura centrale nella trasformazione immobiliare della città , e Giancarlo Tancredi, assessore all'Urbanistica della giunta Sala. Un colpo durissimo all'immagine di una Milano modello, simbolo di efficienza, rigenerazione e sinergia pubblico-privato. Le accuse sono pesanti: corruzione, induzione indebita e falso. Al centro dell'indagine, la presunta pressione esercitata su membri della Commissione Paesaggio per favorire alcuni progetti, tra cui quelli promossi proprio da Coima. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano, terremoto sull'urbanistica: l'inchiesta sfiora il sindaco Sala

