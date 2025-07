Smistate in un enorme hangar nei pressi dell' aeroporto le lettere che inviano i fedeli da tutto il mondo a Papa Leone XIV

In un enorme hangar vicino all'aeroporto di Roma Fiumicino, vengono smistate pile di lettere provenienti da fedeli di tutto il mondo, indirizzate a Papa Leone XIV. Leggi anche › Suor Merletti al Dicastero: Papa Leone XIV nel solco di Francesco «Riceviamo centinaia di lettere al giorno indirizzate al Papa, con picchi di 100 kg al giorno, quindi parliamo di una media di 500-550 kg a settimana», afferma Antonello Chidichimo, responsabile del centro di Fiumicino di Poste Italiane.

