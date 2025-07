diario di un esonero

0. Sfoglio distrattamente le pagine di un giornale, seduto su questa poltrona, nella sala d’attesa del FCS Center, centro sportivo del FC SĂĽdtirol, in provincia di Bolzano. Sono tranquillo, molto tranquillo. Sto attendendo il mio turno per definire gli ultimi dettagli del contratto che firmerò come vice allenatore. Un nuovo impiego professionale, una buona opportunitĂ di crescita capitata in questo incerto inizio di novembre. Sono trascorsi pochi minuti da quando ho messo piede nella nuova realtĂ e tutto per il momento sembra filare liscio, senza attriti. Una rapida sbirciata al centro sportivo, una sommaria conoscenza dei piani alti della societĂ , l’inclinazione cromatica che vira sul bianco e sul rosso, e la percezione che la dimensione professionale in cui lavorerò potrĂ arricchirmi ulteriormente. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

