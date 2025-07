L’anime estivo di netflix potrebbe superare squid game dopo un solo episodio

il successo di "dandadan" supera quello di "squid game" stagione 3. Nel panorama delle produzioni Netflix, si assiste a un'evoluzione significativa nella classifica degli show piĂą popolari. Mentre la terza stagione di "Squid Game" rimane uno dei titoli piĂą seguiti, un anime ha ormai raggiunto e superato questa posizione, dimostrando come i gusti del pubblico siano in continua mutazione e sempre piĂą orientati verso contenuti innovativi. l'ascesa di "dandadan": il nuovo fenomeno Netflix. una serie anime basata sul manga di yukinobu tatsu. "Dandadan", prodotto da Science Saru e tratto dall'omonimo manga di Yukinobu Tatsu, sta conquistando le classifiche internazionali.

In questa notizia si parla di: anime - netflix - squid - game

