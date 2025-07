Donna molestata sul treno riesce a chiamare il 112 | durante il controllo aggrediti anche i carabinieri

I carabinieri di Cattolica, unitamente ai colleghi del Radiomobile di Riccione, hanno arrestato un 36enne romeno, in Italia senza fissa dimora, accusato dell’ipotesi di reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Una donna, viaggiando in serata a bordo di un treno locale proveniente da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: donna - treno - carabinieri - molestata

Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna - Nel capoluogo lombardo oltre 100 interventi dei vigili del fuoco. Caduti 27mila fulmini in 12 ore in Toscana.

Gravissima una donna di 68 anni travolta da un treno alla stazione di Olevano Lomellina - Olevano Lomellina (Pavia) – È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’episodio avvenuto ieri mattina intorno alle 6.

Nubifragio a Milano, una donna muore sotto un albero. Treno Italo colpito da un fulmine - Nubifragi tra Comasco, Bergamasco e Brianza. Tutta la Lombardia a rischio. Al Centro e al Sud temperature ancora elevate: due morti

Brescia, ragazzina di 15 anni molestata due volte in treno. La madre: “Mia figlia non dorme più”; Studentessa palpeggiata a bordo di un treno a Pisa San Rossore: fermato un 43enne; Molestata in stazione a Monza: premiati i tre agenti della polizia locale che l'hanno salvata.

Molesta madre e figlia sul treno, poi prende a calci e pugni i carabinieri: arrestato 36enne - Durante il controllo, il 36enne ha reagito violentemente colpendo i Carabinieri con calci e pugni, ma è stato prontamente bloccato e portato in caserma. Come scrive altarimini.it

Molesta sul treno mamma con figlia di 6 anni, arrestato a Cattolica - Cattolica, dove un uomo di 36 anni, cittadino romeno senza fissa dimora, è stato arrestato ... Si legge su chiamamicitta.it