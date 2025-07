Nel panorama dei fumetti Marvel, le reinterpretazioni e le rielaborazioni dei personaggi storici rappresentano spesso un elemento di novità e sorpresa per i lettori. Recentemente, una delle più inquietanti rivisitazioni riguarda un iconico membro degli X-Men, che si presenta con poteri completamente trasformati in chiave maligna. Questo articolo analizza questa evoluzione, focalizzandosi sulla recente uscita di New Avengers #2 e sulle implicazioni narrative di questa metamorfosi. la rinascita oscura di un eroe fondatore degli x-men. profili e caratteristiche del nuovo villain. Nella nuova saga, emerge un’immagine distorta di uno dei personaggi più riconoscibili dell’universo X-Men: il professor Charles Xavier. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nuovi poteri di un eroe degli x-men dopo il ritiro dalla saga