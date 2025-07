Germania la Caritas lancia l’allarme sui tagli governativi | 60mila licenziamenti e aiuti a rischio finanziamenti al welfare tagliati a favore delle armi

La Caritas lancia l'allarme sul bilancio 2024: nonostante gli sforzi per aiutare milioni di persone, i tagli ai fondi globali hanno portato al licenziamento di 60.000 operatori umanitari, minacciando la sopravvivenza dei più vulnerabili e rendendo urgente una riforma degli aiuti Mentre il mon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Germania, la Caritas lancia l’allarme sui tagli governativi: 60mila licenziamenti e aiuti a rischio, finanziamenti al welfare tagliati a favore delle armi

In questa notizia si parla di: caritas - lancia - allarme - tagli

Roma, cresce emergenza salute mentale. Caritas lancia allarme - Nella città di Roma, cresce l’emergenza salute mentale. Dall’attività dei centri di ascolto specializzati della Caritas capitolina emerge l’urgenza di mettere a punto misure di prevenzione e riabilitazione per i pazienti con fragilità psichica.

I bimbi ucraini che la Russia ha deportato e poi restituito verranno in Italia; Sempre più famiglie bussano alla porta della Caritas, in dieci anni +62%: «Il lavoro non protegge dalla povertà » ·.

CARITAS GERUSALEMME * GAZA: «VITE APPESE A UN FILO, L’ALLARME – LA PRESENZA -L’APPELLO» - Gli operatori di Caritas Gerusalemme operano in mezzo a una situazione tragica e complessa rispetto alla quale la comunità internazionale dimostra la propria ... Come scrive agenziagiornalisticaopinione.it

Tagli alle Province, l’allarme dei sindaci - Il Resto del Carlino - Decreto Milleproroghe e tagli alle Province: dopo l’allarme lanciato dal presidente Sergio Loggi, è la volta dei sindaci del territorio, ... Si legge su ilrestodelcarlino.it