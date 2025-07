Non tutti sanno che tra Elisabetta Gregoraci e Alfonso Signorini, oggi legati da una solida amicizia, c’è stato un periodo piuttosto burrascoso. I due, infatti, hanno vissuto un momento di forte tensione che risale a molti anni fa, quando un gesto del direttore di Chi aveva profondamente ferito la showgirl. Ma, come ha confessato la stessa Gregoraci, « alla fine il bene vero supera sempre tutto », e questo ha permesso loro di ritrovare la serenità. Il litigio tra Elisabetta Gregoraci e Alfonso Signorini. Tutto accadde nel 2009, in un momento molto delicato per Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore era incinta da pochissimo tempo e non aveva ancora condiviso la notizia nemmeno con i suoi familiari. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sapevate che Elisabetta Gregoraci e Alfonso Signorini hanno litigato di brutto?