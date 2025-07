Stranger Things 5 quando esce la stagione più costosa di tutte | 80 milioni al cast

Stranger Things 5 è dietro l’angolo? Non proprio ma sono state annunciate le date ufficiali e, di fatto, l’attesa dei fan della serie Netflix sta per terminare. Il gran finale è stato girato e ora non resta che dare il tempo alla piattaforma streaming di mettere in moto la grande macchina promozionale. Del resto questa stagione è costata moltissimo e da essa dipende una fetta importante del bilancio annuale. Scendiamo però nei dettagli dei costi, tra singoli episodi e pretese del cast. Quando esce Stranger Things 5. In casa Netflix si prevedono cifre mai registrate prima. Quello di Stranger Things è un fenomeno generazionale (al netto del fatto che giochi con la nostalgia di un’altra generazione rispetto a quella cui mira). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stranger Things 5, quando esce la stagione più costosa di tutte: 80 milioni al cast

In questa notizia si parla di: stranger - things - esce - stagione

Stranger Things: Dacre Montgomery debutta alla regia con The Engagement Party - L'attore di Stranger Things ed Elvis sarà protagonista e regista del suo primo lungometraggio, presentato al mercato di Cannes.

Quella per Stranger Things 5 sta diventando un'attesa insostenibile - Prima che Stranger Things 5 giocasse a nascondino con la nostra pazienza, pensavamo che, a differenza di molti grandi show che si sono protratti oltre il dovuto (tipo Il Trono di Spade, per quanto House of the Dragon si sia rivelata un tonico redentore), questo show horror fosse uno dei pochi capaci di staccare la spina al momento giusto.

Stranger Things, David Harbour: "Credevo che Hopper sarebbe morto nella prima stagione" - L'interprete dello sceriffo Hopper era certo che il suo personaggio avrebbe avuto vita breve, scomparendo nel corso della prima stagione.

Oggi, 9 anni fa, debuttava su Netflix: s?ui ?u?s! Il 15 luglio 2016 arrivava sulla piattaforma streaming Stranger Things, trasformandosi subito in un fenomeno generazionale. Tra atmosfere anni ’80, misteri soprannaturali e amicizie indimenticabili, la Vai su Facebook

Stranger Things 5, Netflix sta per lanciare il teaser trailer: «L'ultima stagione sarà un Kolossal»; Stranger Things 5, quando esce la stagione più costosa di tutte: 80 milioni al cast; Stranger Things 5, dov’eravamo rimasti: teaser trailer e riassunto di tutte le stagioni.

Stranger Things 5, quando esce la stagione più costosa di tutte: 80 milioni al cast - Otto puntate per una cifra record per la serie Netflix, che ha più che triplicato gli stipendi degl cast protagonista: ecco tutte le cifre ... Da quifinanza.it

Stranger Things 5, Netflix sta per lanciare il teaser trailer: «L'ultima stagione sarà un Kolossal» - Stranger Things, una tra le serie tv più fortunate di Netflix, sta per tornare. Riporta msn.com