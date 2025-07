Kpop Demon Hunters | sono al primo posto nella Top 10 Netflix dei film ancora dopo una settimana

Il trio di superstar pop immaginario di KPop Demon Hunters ha trascorso un'altra settimana nella Top 10 di tutti i paesi, con altri 24,2 milioni di visualizzazioni. KPop Demon Hunters domina nuovamente la classifica dei film in lingua inglese su Netflix con 24,2 milioni di visualizzazioni, rimanendo in Top 10 da più di una settimana ormai. Kpop Demon Hunters e i numeri d'oro di Netflix Il trio immaginario delle superstar HUNTRX continua a dettare legge su Netflix: KPop Demon Hunters regna al primo posto tra i film in lingua inglese, accumulando altri 24,2 milioni di visualizzazioni. Le protagoniste - demoni di notte, idoli di giorno - si muovono tra coreografie letali e hit da classifica: anche la canzone Golden, singolo tratto dal film, registra numeri da record, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

