The Legend of Zelda Nintendo svela il volto dei due attori protagonisti Link e Zelda del film live-action

Con un comunicato ufficiale, Nintendo ha pubblicato le prime foto degli attori del film live-action di The Legend of Zelda, annunciando chi sarà la principessa Zelda e l'eroe Link sul grande schermo. Nintendo ha annunciato ufficialmente il cast principale del film live-action di The Legend of Zelda: Bo Bragason sarà la principessa Zelda, mentre Evan Ainsworth vestirà i panni di Link. La pellicola, attesa nelle sale il 7 maggio 2027, punta su due giovani promesse, in quella che sembra essere la prima pietra di un possibile universo cinematografico targato Nintendo. Nintendo svela il cast del film live-action di The Legend of Zelda Come da consuetudine per Nintendo, anche questa volta l'annuncio è arrivato all'improvviso, come una bomba lanciata da un Oktorok: attraverso un comunicato condiviso sui social ufficiali, Shigeru Miyamoto ha presentato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Legend of Zelda, Nintendo svela il volto dei due attori protagonisti, Link e Zelda, del film live-action

The Legend of Zelda: Il Film, Nintendo annuncia gli attori di Zelda e Link - Con un messaggio ufficiale firmato da Shigeru Miyamoto e diffuso tramite l’app Nintendo Today e i canali social della casa di Kyoto, è arrivata una notizia attesissima dai fan: i volti di Zelda e Link per il film live-action di The Legend of Zelda sono stati finalmente svelati.

Il progetto di adattamento cinematografico di The Legend of Zelda ha subito un rinvio ufficiale, modificando la data di uscita prevista.

L'adattamento cinematografico live-action di The Legend of Zelda ha ufficialmente subito un ritardo nella data di uscita.

