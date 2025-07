Fermato al casello dell’A14 tradito dal nervosismo | a bordo 370 grammi di droga

BARI – Fermato al casello autostradale di Bari Nord, sull’A14 – quindi, all’altezza di Modugno –, finisce nei guai quando dall’automobile spuntano cocaina e hashish. E un ulteriore controllo a domicilio, nel Salento, porta alla scoperta di materiale per confezionamento e taglio di sostanze. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

