Il colosso del fast food Wendy' s aprirà 170 locali in Italia | franchising a Your Food

Roma, 16 luglio 20205 – Se il gigante a stelle e strisce del ‘pasto veloce a buon mercato’ si prepara a sbarcare in Italia, con l’obiettivo di piazzare 170 punti vendita della propria insegna, da Nord a Sud, entro il 2035, forse la prima domanda da porsi è perché il segmento del ‘fast food’ sia ritenuto un business dal notevole potenziale, persino nel Paese storicamente associato alla ‘dieta mediterranea’ e a una tradizione culinaria assai lontana da condimenti, intingoli e cibi ultraprocessati. La mossa di Wendy’s – terzo marchio di hamburger al mondo dopo McDonald’s e Burger King, ora in procinto di approdare nel nostro Paese – è stata interpretata dagli esperti come una conferma della vivacità del mercato italiano della ristorazione veloce, in un contesto di generale stagnazione dei consumi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il colosso del fast food Wendy's aprirà 170 locali in Italia: franchising a Your Food

In questa notizia si parla di: food - fast - italia - colosso

Fast food, ristoranti etnici, bar, b&b e fruttivendoli da incubo nella Tuscia: chiusure e 37mila euro di multe - Fast food, ristoranti etnici, bar, b&b e fruttivendoli da incubo in tutta la Tuscia. È quanto emerso dai controlli dei carabinieri del Nas nell'ultimo quadrimestre.

Dipendenti dei fast food pronti allo sciopero. I sindacati: "McDonald’s sigli il contratto integrativo" - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno indetto per mercoledì 7 maggio, a partire dalle ore 14,30, un presidio nei pressi del Palacongressi di Rimini, in concomitanza con la convention annuale organizzata da McDonald’s Development Italy, alla quale parteciperanno i 170 licenziatari del.

Fast food, ristoranti etnici, bar, b&b e fruttivendoli da incubo nella Tuscia: chiusure e 37mila euro di multe - Fast food, ristoranti etnici, bar, b&b e fruttivendoli da incubo in tutta la Tuscia. È quanto emerso dai controlli dei carabinieri del Nas nell'ultimo quadrimestre.

Come l'italiana BURGHY ha quasi SCONFITTO McDonald’s Burghy in Italia è stato l’unico fast food non americano al mondo riuscito a tenere testa alla concorrenza di McDonald’s. Il motivo è che in Italia negli anni ‘80 Burghy divenne una vera e propria icona Vai su Facebook

Il colosso del fast food Wendy's aprirà 170 locali in Italia: franchising a Your Food; Coinvolto il ristorante di Savignano, dal colosso del fast food 240 pasti caldi a settimana per chi ha bisogno; KFC, il 31 ottobre nuova apertura a Rende per il colosso del fast food americano.

Wendy’s arriva in Italia: dove apriranno i primi fast food? - Wendy’s, colosso a stelle e strisce, arriva in Italia grazie a un accordo di franchising in esclusiva ... Segnala informazione.it

Wendy's (catena di fast food) apre in Italia: piano da 170 ristoranti e 5mila assunzioni - I primi due locali a Milano, poi l'espansione in tutto il Paese. today.it scrive