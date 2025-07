No Borders Music Festival da sabato 19 luglio a domenica 3 agosto 2025

La XXX edizione di No Borders Music Festival è alle porte! Da sabato 19 luglio a domenica 3 agosto, per tre weekend, la foresta millenaria del Tarvisiano – al confine tra Italia, Austria e Slovenia – sarà il teatro della rassegna che coniuga musica, natura ed enogastronomia. Un festival che quest’anno celebra i trent’anni dalla sua nascita e che, nel corso di tre decadi, ha sempre avuto al suo centro la musica “senza confini” attraverso un cartellone ricca di appuntamenti imperdibili con star globali e icone pop, abbinati ad artisti di ricerca, famosi per aver messo la sperimentazione al centro del loro percorso. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - No Borders Music Festival da sabato 19 luglio a domenica 3 agosto 2025

In questa notizia si parla di: borders - music - luglio a domenica - agosto

No Borders Music Festival 2025 con Jovanotti, Manu Chao, Goran Bregovic, Mika - No Borders Music Festival 2025 torna ad animare i Laghi delle Fusine con tre weekend di grande musica all’insegna della natura e della sostenibilità.

Pietrasanta in Concerto alla XIX edizione, Music Without Borders - Roma, 15 mag. (askanews) – Torna ad animarsi di grande musica il cinquecentesco Chiostro di Sant’Agostino grazie alla XIX edizione di Pietrasanta in Concerto, festival ideato dalla star del violino, collezionista e fine conoscitore delle arti visive Michael Guttman.

Kings of Convenience al No Borders Music Festival. 3 agosto 2025 - Kings of Convenience arrivano al No Borders Music Festival. Durante il terzo weekend della trentesima edizione, il Festival musicale ospita il duo norvegese che si esibirà sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea domenica 03 agosto alle ore 14:00.

Anche quest’anno Petra partecipa al No Borders Music Festival (19 luglio – 3 agosto) e al festival gastronomico Ein Prosit (18–20 e 25–27 luglio), due appuntamenti nel Tarvisiano (FVG) che riflettono la nostra idea di condivisione: musica, cultura, natura e bu Vai su Facebook