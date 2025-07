Terremoto giudiziario a Milano FdI chiede le dimissioni di Sala | La misura è colma

« Giuseppe Sala informi l’Aula e si dimetta ». FdI chiede il passo indietro del sindaco di Milano, dopo la richiesta di arresto avanzata dalla Procura nei confronti dell’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, in uno dei filoni dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica. Una delegazione del partito, domani, sarĂ presente domani in aula a Palazzo Marino per «per chiedere a gran voce, insieme a tutte le forze di opposizione, le dimissioni» del primo cittadino. «La misura è colma», ha detto il coordinatore cittadino di FdI, Simone Orlandi, annunciando la protesta. L'articolo Secolo d'Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Terremoto giudiziario a Milano, FdI chiede le dimissioni di Sala: «La misura è colma»

In questa notizia si parla di: milano - chiede - sala - terremoto

Domestico ucciso nella villa a Milano: il pm chiede la perizia psichiatrica sul presunto omicida - Il pm di Milano chiederĂ di effettuare una perizia psichiatrica su Dawda Bandeh, il 28enne fermato con l'accusa di essersi intrufolato in una villa di via Randaccio e di aver ucciso Angelino Acob Manansali, il collaboratore domestico.

Il video “Odio tutti gli ebrei” costa caro alla scrittrice rossa Cecilia Parodi: il pm di Milano chiede il processo - Il pm di Milano Leonardo Lesti h a chiesto il processo per la scrittrice, attivista di sinistra e relatrice in alcuni convegni, Cecilia Parodi, imputata per “istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale” e diffamazione aggravata dall’odio razziale.

“La mostrificazione di Israele ci mette in pericolo”. La Comunità Ebraica di Milano chiede più sicurezza - Milano, 8 maggio 2025 – Mentre ormai perfino giornali di stampo economico come il britannico Financial Times, usano termini piuttosto espliciti per descrivere e condannare quanto sta accadendo a Gaza, prendendo una posizione netta contro Israele e il silenzio dei governi occidentali, in Italia, a Milano, componenti della comunità ebraica chiedono che venga implementata la propria sicurezza.

+++ Terremoto sulla giunta #Sala a #Milano: la Procura chiede l’arresto dell’assessore all’urbanistica #Tancredi. Secondo gli inquirenti ci sarebbe stato un sistema intrecciato di interessi, con scambio di favori e assunzioni Vai su X

Non è ancora partita ma già c'è aria di flop: la ZTL più chic del pianeta slitta in autunno. L'articolo ora su milanocittastato e sul primo commento Vai su Facebook

Inchiesta urbanistica Milano, centrodestra e M5s chiedono il passo indietro di Sala: “Ora un cambio…; Urbanistica, c'è un nuovo terremoto sul modello Milano: sei arresti; Manfredi Catella rischia l'arresto a Milano con l'assessore Tancredi, indagato anche Stefano Boeri.

Terremoto urbanistico a Milano: Pedullà (M5S) chiede dimissioni del sindaco Sala - Le recenti scosse legate allo scandalo urbanistico nel Comune di Milano si fanno sentire fino a Bruxelles. Come scrive varese7press.it

Inchiesta sull’urbanistica a Milano, la Procura chiede l’arresto di Manfredi Catella e di GiancarloTancredi assessore della Giunta Sala - L’ipotesi principale è la corruzione, ma non mancano contestazioni di falso e induzione indebita, in uno scenario in cui, come ha scritto il procuratore Marcello Viola, emerge «un fenomeno di espansio ... Si legge su 7giorni.info