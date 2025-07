“ I nostri ospiti hanno ora a disposizione un altro spazio pensato per loro – afferma Ferdinando Ricci, Direttore Generale Peter Pan ODV, a Roma – che arricchisce il nostro modello di accoglienza, costruito intorno alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, spesso lontani da casa per lunghi periodi”. idarticle id=”2527357? title=”Assistenza oncologica a domicilio e prevenzione: il nuovo progetto di Fondazione ANT” iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Peter Pan, a Roma, il nuovo giardino terapeutico per i bimbi oncologici iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Spazi gioco, percorsi sensoriali con piante aromatiche e fiori colorati, parla don questo progetto Ferdinando Ricci, Direttore Generale Peter Pan ODV