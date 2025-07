So cosa hai fatto recensione | sì finalmente è tornato il 1997

Estivo, leggero e divertente: il sequel del cult uscito nei 90s è una convincente visione slasher, anche capace di riflettere sul senso di colpa. Al cinema. È tutto al posto giusto. L'iconica golden hour della East Coast, che accarezza le lussuose barche ormeggiate; un gruppo di personaggi efficaci e meravigliosamente stereotipati; il sangue che scorre, denso e impetuoso; il finale sorprendente e soddisfacente, per quanto probabilmente previsto. Se c'è un genere cinematografico capace di resistere al tempo, restando immutato e immutabile, quello è lo slasher. E allora, in questo costante revival della Decade più entusiasmante di tutte, ecco tornare un marchio di garanzia: So cosa hai fatto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

