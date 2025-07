Milan ecco il piano di Allegri per liberare tatticamente Leao

Milan, Massimiliano Allegri ha un piano per liberare Rafael Leao dai compiti difensivi: ecco il modello tattico ispirato a CR7 alla Juventus.

San Siro, scaduto il bando: nessuna proposta alternativa. Ecco il piano di Inter e Milan - Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Inter e Milan. Ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Allenatore Milan, Romano: “Ecco la priorità di Allegri” - Allenatore Milan, Allegri potrebbe tornare sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione? Ne parla l'esperto Fabrizio Romano

Leao Milan, il piano di Allegri stupisce tutti! C’entra Cristiano Ronaldo, spifferi da Milanello - Leao Milan, Massimiliano Allegri vuole impostare tatticamente il portoghese come Cristiano Ronaldo alla Juve Il mondo del calcio è in fermento per l’arrivo di Massimiliano Allegri alla guida del Milan ... Riporta milannews24.com

Milan, il piano per Vlahovic: ecco cosa serve perché Allegri ritrovi il suo bomber - Le priorità restano quelle di individuare due terzini titolari e di chiudere l’operazione Jashari, ma il Milan non ha accantonato la pratica relativa all’attaccante... Scrive informazione.it