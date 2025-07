Benevento-Catanzaro c’è l’intesa per Scognamillo | pronto un triennale per il difensore

Tempo di lettura: < 1 minuto Manca solo la firma sul contratto che avverrà probabilmente domani ma sembra ormai definita l’intesa tra il Benevento e il Catanzaro per l’approdo nel Sannio del difensore italo-russo Stefano Scognamillo. Già da qualche giorno il sodalizio sannita aveva trovato l’accordo con il calciatore, ormai convinto di iniziare una nuova avventura sotto l’ombra della Dormiente. La prima offerta del Benevento di 300 mila euro non aveva soddisfatto il Catanzaro, ma alla fine l’intesa sarebbe stata trovata alzando fino a 400mila la proposta del club di via Santa Colomba. A quel punto, consapevole della volontà di Scognamillo di vestire di giallorosso, la compagine calabrese ha deciso di evitare il muro contro muro dando il suo placet alla cessione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Catanzaro, c’è l’intesa per Scognamillo: pronto un triennale per il difensore

In questa notizia si parla di: benevento - catanzaro - intesa - scognamillo

Benevento, in difesa sguardo rivolto al Catanzaro: interessa un italo-russo - Tempo di lettura: 2 minuti Sguardo rivolto a Catanzaro per il Benevento che avrebbe individuato nell’italo-russo (è nato a san Pietroburgo) Stefano Scognamillo il rinforzo per blindare la difesa.

Benevento, mossa del Catanzaro: Scognamillo convocato per il ritiro, Carli non aspetterà all’infinito - Tempo di lettura: 2 minuti Non c’è ancora intesa tra Benevento e Catanzaro per il passaggio di Stefano Scognamillo con la maglia giallorossa sannita.

Il Benevento aspetta Della Morte: arrivo in città in serata, mercoledì le visite mediche Vai su Facebook

Benevento, 16-07-2025 15:19; Catanzaro, si avvicina il terzino Di Chiara. Barba e Ferrari le ipotesi per rimpiazzare Scognamillo; Benevento all’assalto di Scognamillo: c’è il sì del giocatore, si tratta con il Catanzaro.

Catanzaro, ecco Nuamah. E Scognamillo saluta - I giallorossi in tandem con il Sassuolo chiudono l'operazione per l'esterno svincolato dal Brescia. Scrive catanzaroinforma.it

Catanzaro, si avvicina il terzino Di Chiara. Barba e Ferrari le ipotesi per rimpiazzare Scognamillo - Distanze ridotte nella trattativa con il difensore palermitano, si può chiudere a breve. Segnala msn.com