Continua la rivoluzione della Roma Femminile. Finito il ciclo sotto la guida di Alessandro Spugna, passato al Sassuolo nelle scorse settimane, la formazione giallorossa sta subendo molti cambianti. Tra le varie calciatrici pronte a mettersi agli ordini del nuovo allenatore Luca Rossettini non ci sarĂ Zara Kramzar. La calciatrice aveva fatto ritorno in giallorosso dopo aver trascorso la passata stagione in prestito al Como, con cui aveva totalizzato 6 gol in 19 presenze. Arrivata alla Roma nel 2022, con la maglia capitolina ha realizzato 3 reti in 19 partite. Tramite un comunicato ufficiale, la Roma ha annunciato che Kramzar ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 (allungando di due anni rispetto alla precedente scadenza), ma contestualmente è stata ceduta nuovamente a titolo temporaneo al Como. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, UFFICIALE: Kramzar torna in prestito al Como

