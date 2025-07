Suor Costanza raddoppia | ci sarà anche in Don Matteo

Suor Costanza non si arrende nonostante l'età avanzata, oltre a Che dio ci aiuti, sarà anche in Don Matteo: entrerà a far parte dell'affollata canonica di Spoleto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Suor Costanza raddoppia: ci sarà anche in Don Matteo

In questa notizia si parla di: suor - costanza - sarà - matteo

CHE DIO CI AIUTI: SUOR COSTANZA IN AMBULANZA, AZZURRA ACCOGLIE LA SORELLA ROSA - Nuovo appuntamento con l’ottava stagione di “ Che Dio ci aiuti ”, l’amatissima serie di Rai1 in onda giovedì 24 aprile in prima serata con Francesca Chillemi protagonista nei panni di Suor Azzurra.

Che Dio ci aiuti 8, stasera su Rai 1 l'ottava puntata: arrivano Suor Costanza e la sorella di Suor Azzurra - Questa sera, in prima serata su Rai 1, si rinnova l'appuntamento con l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, la serie con protagonista Francesca Chillemi.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni ottava puntata stasera su Rai 1: Suor Costanza torna ma mette tutti in ansia - Emozioni forti e colpi di scena nella nuova puntata di Che Dio ci aiuti 8: Suor Costanza torna sì, ma arriva in ambulanza e fa preoccupare tutti, mentre Azzurra e Lorenzo affrontano momenti delicati.

Colpo di scena per Valeria Fabrizi: Interpreterò Suor Costanza ma nella serie Don Matteo, sono contentissima; Don Matteo 15, arriva Valeria Fabrizi: lo scambio con Che Dio ci aiuti; Che Dio ci aiuti 8: Azzurra si trasferisce a Roma in una casa famiglia.