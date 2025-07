Affitti in Europa quali sono le città più care

Prezzi di affitto in crescita dello 0,7% nelle 27 maggiori città europee nel secondo trimestre 2025. Gli aumenti maggiori sono stati registrati in Spagna, con Valencia e Madrid che hanno segnato un incremento annuo rispettivamente del 10,7% e del 6,4%, portando il canone medio a 415 euro e 588 euro. Le città olandesi e tedesche .

Housinganywhere, la più grande piattaforma europea di affitti a medio termine, ha pubblicato il suo International rent index per il secondo trimestre del 2025, analizzando gli andamenti dei prezzi di affitto in 27 diverse città europee Vai su X

