Supplenze senza titolo grazie alle MAD saranno considerate per la ricostruzione di Carriera? Pillole di Question Time

Nel question time del 10 luglio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Walter Miceli (ANIEF), è stata trattata una questione significativa relativa alla ricostruzione della carriera del personale scolastico. Un focus particolare è stato posto su: la validità del servizio prestato tramite MAD in assenza del titolo di accesso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze senza titolo grazie alle MAD, saranno considerate per la ricostruzione di Carriera? Pillole di Question Time

