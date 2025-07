Le inchieste sull’urbanistica milanese non si fermano. Parallelamente cresce l’esigenza di riflettere su luci e ombre del modello che – negli ultimi dieci-quindici anni – ha reso il capoluogo lombardo una piccola metropoli ricca di contraddizioni: prosperosa, moderna, multiculturale e magnetica da un lato; inaccessibile, patinata, feroce e climaticamente inadeguata dall’altro. L’ultimo capitolo degli scandali sull’edilizia ha visto, in maniera inedita, il coinvolgimento di un membro della giunta guidata da Beppe Sala: è Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune. Il suo nome, scrive Repubblica, compare nella lista dei sei indagati (ventuno in totale) per i quali i pubblici ministeri hanno chiesto i domiciliari o il carcere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La grande inchiesta sull’urbanistica nella Milano delle contraddizioni