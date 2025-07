Senza immigrati l’agricoltura italiana rischia il collasso L’appello di Tito Boeri che critica l’ipocrisia del decreto flussi

Con il nuovo decreto flussi, il governo tenta di colmare la carenza di manodopera nel settore agricolo. Ma l'economista avverte: "Chi vuole tenersi le braccia e non si occupa delle persone, mette a rischio la coesione sociale".

Migranti, giudice di Lecce solleva la questione di legittimità costituzionale sul Decreto Flussi: «Violati i diritti di difesa e l’articolo 3» - Il giudice Giuseppe Biondi della Corte d’Appello di Lecce ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del Decreto Flussi (dl 145/2024), sospendendo il giudizio sulla proroga del trattenimento di due persone migranti nel Centro per i rimpatri di Restinco, a Brindisi.

Il potere dei caporali nella Capitanata dei ghetti, tra il disastro del 'Decreto Flussi' e la speranza della 'condizionalità sociale' - In provincia di Foggia di caporalato ci si continua a nutrire: il sistema illecito di intermediazione e sfruttamento del lavoro, nella terra delle lotte di Giuseppe Di Vittorio, è tutt’altro che risolto.

Decreto Flussi 2025: 22mila nuove quote assegnate. Precompilazione domande dal 1°luglio - Conclusosi il ciclo di click days di febbraio per l’invio delle domande di nulla osta al lavoro, per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, nell’ambito del Decreto Flussi 2025, gli uffici ministeriali competenti hanno tirato le somme delle quote non utilizzate dai datori di lavoro.

L’ipocrisia del decreto sui flussi - Ammettere e demonizzare al tempo stesso gli immigrati è molto pericoloso per la tenuta del nostro tessuto sociale ... Riporta repubblica.it

Mezzo milione di ingressi, ma solo il 10% trova lavoro: il paradosso del nuovo decreto flussi - Nel 2023 siamo stati ultimi in Ue per gli ingressi regolari legati all'occupazione. Secondo money.it