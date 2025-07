Luca Calvani dopo il Grande Fratello | il nuovo programma che non ti aspetti

Il famoso ex gieffino debutta come conduttore con un nuovo show che promette emozioni e tradizione. Ecco dove vedremo Luca Calvani Pronto a scoprire cosa bolle in pentola per Luca Calvani? Preparati a un colpo di scena che lo porta da concorrente del Grande Fratello a conduttore di un programma tutto suo. Dopo il reality di Canale 5, Calvani cambia ruolo e conquista il piccolo schermo in una veste inedita. Food Network lo ha voluto come padrone di casa di un nuovo show dedicato alla cucina. Le riprese? Nel suo casale in Toscana, tra ricette autentiche e profumo di tradizione. Un salto di qualitĂ per l’ex gieffino che, dentro la Casa, aveva giĂ mostrato la sua anima da chef, destreggiandosi tra padelle e fornelli insieme a Federico Chimirri. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

