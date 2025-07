Stadio San Siro il Tar dice no alla richiesta di sospendere la vendita a Inter e Milan

Milano, 16 luglio 2025. - Il progetto di vendita e trasformazione dello stadio Meazza supera il primo scoglio giudiziario: il Tar, Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, ha respinto la richiesta cautelare avanzata dai comitati, cittadini e associazioni contrari alla vendita del compendio immobiliare di San Siro. Il Tar: nessun danno immediato. L' ordinanza, emessa al termine della camera di consiglio di ieri e firmata dalla giudice Concetta Plantamura, esclude la presenza di un danno immediato. La paventata firma del contratto di vendita, secondo il Tar, "non evidenzia un pregiudizio irreparabile", anche alla luce del fatto che la demolizione dello stadio non potrà avvenire prima del 2030, come emerge dagli atti prodotti dal Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stadio San Siro, il Tar dice no alla richiesta di sospendere la vendita a Inter e Milan

De Laurentiis ha detto di non avere lo stadio giovedì e ha minacciato la richiesta di risarcimento danni (Corsera) Il Corriere della Sera ricostruisce il clima di tensione ieri mattina in Consiglio di Lega con il muro contro muro tra Marotta e De Laurentiis per la data di svolgimento dell'ultima giornata di campionato.

Stadio San Siro, il Tar respinge la richiesta del riesame sul vincolo: entrerà in vigore il 10 novembre 2025 - Il Tar ha rigettato la richiesta di riesame del parere della Soprintendenza sull'entrata in vigore del vincolo paesaggistico sullo stadio di San Siro.

Stadio San Siro, Tar respinge richiesta sospensiva di vendita - Il Tar di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva dell’ operazione di vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan presentata dal ‘Comitato Sì Meazza ‘.

