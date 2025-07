Maurizio Sarri assente all' allenamento della Lazio allenatore ricoverato in una clinica per accertamenti

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha avvertito un malore prima dell’allenamento della squadra: è ora ricoverato in una clinica privata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maurizio Sarri assente all'allenamento della Lazio, allenatore ricoverato in una clinica per accertamenti

La S.S. Lazio ha rilasciato un comunicato nel quale annuncia che Maurizio Sarri sta rientrando a Formello e dirigerà regolarmente l'allenamento di oggi.

La Lazio di Maurizio Sarri è pronta ad iniziare la nuova stagione. Domani i giocatori biancocelesti si ritroveranno al centro sportivo di Formello, tirato a lucido per l'occasione, per i test atletici, mentre all'Isokinetic si terranno i test sulla forza

