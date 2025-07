Israele bombarda Damasco e il sud della Siria | I colpi più pesanti sono partiti L’Ue in allarme | Si attui l’accordo di tregua – Il video

L’esercito israeliano ha bombardato il quartier generale dell’esercito siriano a Damasco e la città di Sweida, nel sud della Siria, dove da ieri sono state schierate alcune truppe governative. «I colpi più pesanti sono partiti», ha detto Israel Katz, ministro della Difesa dello Stato ebraico, pubblicando un video dell’attacco israeliano nel centro di Damasco, ripreso in diretta dalla tv di Al Jazeera. Martedì 15 luglio, nel sud della Siria, è scoppiato un conflitto armato rapido tra gruppi beduini sunniti e la comunità drusa, una minoranza religiosa di origine musulmana sciita, che ha mietuto circa cento le vittime. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: sono - damasco - siria - colpi

Massacro di cristiani a Damasco: "Sono stati uomini venuti dall’inferno” - "Oggi qui le strade sono deserte perché nessuno si sente al sicuro”. Yohanna X, patriarca greco ortodosso di Antiochia, spiega al Foglio come i cristiani non si siano mai sentiti tanto minacciati c.

Israele attacca Damasco: “I raid più duri in Siria sono iniziati”. Colpita la sede dell’esercito - “I colpi più pesanti sono partiti”: lo dice il ministro della Difesa Israel Katz pubblicando un video della televisione siriana che mostra un conduttore sorpreso da un attacco israeliano sullo sfondo nel centro di Damasco, mentre la tv di Stato ha riferito di raid vicino al quartier generale del ministero della Difesa.

Israele attacca Damasco, colpito il palazzo presidenziale | Katz: "Gli attacchi più duri in Siria sono iniziati" - A Gaza oltre 90 vittime e più di 250 feriti in 24 ore: 21 morti nella calca in un sito in cui si distribuivano gli aiuti umanitari

Siria, Israele bombarda palazzo presidenziale a Damasco. L’attacco in diretta tv: “Colpi duri sono iniziati” Vai su X

Oggi la Chiesa ricorda i Beati Martiri di Damasco (†Damasco (Siria), 10 luglio 1860). La Palestina rimase una provincia di Bisanzio fino all'invasione dei Persiani (614) e fu meta, dall'imperatore Costantino il Grande in poi, di continui pellegrinaggi da parte dei - facebook.com Vai su Facebook

Siria, Israele attacca quartier generale comando militare a Damasco: I colpi più duri sono iniziati; Siria, Israele bombarda palazzo presidenziale a Damasco. L'attacco in diretta tv: Colpi duri sono iniziati; Israele bombarda Damasco e il sud della Siria: «I colpi più pesanti sono partiti». L'Ue in allarme: «Si attui l'accordo di tregua» - Il video.

Siria, Israele bombarda palazzo presidenziale a Damasco. L’attacco in diretta tv: “Colpi duri sono iniziati” - Attacco di Israele contro il palazzo presidenziale a Damasco, in Siria: le immagini postate dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz ... Riporta fanpage.it

Siria, Israele bombarda Damasco. Il ministro della Difesa Katz: «I colpi più duri sono iniziati» - Continuano i raid israeliani sulla Striscia, secondo Al Jazeera Arabic si sono registrati almeno 20 morti ... Come scrive ilmessaggero.it